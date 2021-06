Duel au sommet pour commencer le Tour de France

La conquête du premier maillot jaune d’un Tour est éminemment palpitante, plus encore lorsqu’il s’agit d’une étape en ligne plutôt qu’un prologue. Le profil de l’étape d’ouverture dans le Finistère, avec une arrivée jugée au sommet de la côte de la Fosse-aux-Loups à Landerneau réduit de surcroît la liste des prétendants car il faudra donc en écarter les sprinters.

Du coup, l’idée de voir un grand nom revêtir la tunique la plus prisée avec l’arc-en-ciel germe dans un peloton impatient. Le champion du monde en personne, trépidant, nerveux, n’attend que cela car le jaune lui va très bien. Il l’a même rendu définitivement populaire, dans son pays, qui en a oublié que Pinot (blessé) et Bardet (choix) ne seront pas au départ. Une popularité qu’il pourrait partager avec un Néerlandais, Mathieu van der Poel mais petit-fils de Raymond Poulidor, et donc Français potentiel très rapidement s’il venait à prendre le maillot jaune jamais porté par son papy !