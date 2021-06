Thibaut Courtois est prêt pour une séance de tirs au but contre le Portugal: «Une liste de 10 tireurs potentiels»

Relativement épargné durant la phase de groupes (« Le plus dur est de rester concentré dans ces moments où tu n’as rien à faire »), si ce n’est en première période à Copenhague, Thibaut Courtois s’attend à être mis à contribution dimanche face au Portugal. Et surtout, face à Cristiano Ronaldo qu’il connaît très bien (10 buts encaissés en 9 matches !). « Pour préparer ce match, on regarde des images de ses tirs, ses coups francs, etc. On regarde où il aime frapper et se positionner sur les corners », précise le gardien des Diables rouges. « Grâce à cela, on peut essayer de deviner ses mouvements en match. Mais c’est l’un des plus grands joueurs de l’Histoire et il peut te surprendre à tout moment. » Tout comme ses partenaires qui essayeront de l’alimenter. « Il y a de « nouveaux joueurs » comme Jota, Joao Felix, Brunos Fernandes… On ne va tout dire maintenant devant la presse, mais le plus important sera d’éviter que Ronaldo reçoive des ballons. »