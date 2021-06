Bruxelles: pas de toilettes publiques? Allez au café!

C’est un besoin pressant sur le territoire bruxellois… La capitale manque cruellement de binoches publiques : 16 toilettes pour dames et 37 urinoirs pour 162 kilomètres carrés selon le dernier relevé livré au Parlement, fin décembre, par la ministre Elke Van den Brandt (Groen). Reste à les trouver, ce qui sera, dès lundi, un peu plus facile, grâce à Peesy, une application qui situe tous les sanitaires (et fontaines à eau) accessibles, dans les rues, parcs, centres commerciaux, cimetières – un projet associant l’ULB et l’ASBL Infirmiers de rue.