Les gymnastes belges vont savoir

Jusqu’ici, elles étaient 10 (1). Au lendemain de ce week-end et de la dernière compétition test pré-olympique, le FIT Challenge organisé au Toposporthal de Gand et auquel prendront part 12 pays, les gymnastes belges qui concourront dans l’épreuve par équipe ne seront plus que 6, à savoir 4 titulaires et 2 réservistes, ces deux dernières n’étant là que pour pallier une blessure de dernière minute mais ne pourront pas être formellement accréditées et devront rester au camp de base de Mito pendant la compétition. C’est dire si quelques larmes risquent de couler dans certaines chaumières dans les prochains jours…

« La commission de sélection se réunira mardi midi », indiquent Yves Kieffer et Marjorie Heuls, les responsables de l’équipe nationale de gym féminine. « Sa proposition sera validée ou non par la commission de sélection du COIB le vendredi 2 juillet, puis communiquée lors d’une conférence de presse le samedi 3. »