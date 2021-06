Belgique-Portugal: six duels pour une place en quarts

La Belgique et le Portugal étant proches, le huitième de finale de l’Euro entre les deux nations risque de jouer sur l’un ou l’autre petit détail. Dont certains duels. On en a ressorti six comme autant de clés dans cette confrontation belgo-lusitanienne.

Le Belgique – Portugal de dimanche en huitièmes de finale de l’Euro 2020 s’annonce étouffant. Autant en raison du thermomètre – il oscillera aux alentours de 30 degrés à Séville – que de la tension permanente sur le terrain. Deux pointures du tournoi s’affrontent et un seul ira en quarts de finale. « Tout est réuni pour voir un grand match de football, estime Luis Norton De Matos, ancien attaquant portugais passé trois saisons au Standard (1978-81) et actuellement actif du côté de l’Antwerp notamment pour la mise sur pied d’une académie au Congo après avoir entraîné et formé durant trente ans. Il ne faut certainement pas réduire cette rencontre à un duel entre Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. Il y a de très bonnes individualités des deux côtés du terrain avec deux collectifs très forts. » Et sans doute deux styles de jeu opposés au stade olympique andalou.