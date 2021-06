Un individu sème la panique en Allemagne

Trois personnes ont été tuées et six autres grièvement blessées vendredi lors d’une attaque au couteau à Würzburg, dans le sud de l’Allemagne.

Un homme a attaqué des passants, vendredi soir, dans le centre-ville Würzburg, en Bavière, avec un couteau de 40 centimètres de long. Selon les médias locaux, il a tué trois personnes et blessé plusieurs autres passants entre 17 et 17h30, à une heure de grande fréquentation. Selon le ministère de l’Intérieur bavarois, six personnes sont grièvement blessées et luttent entre la vie et la mort, dont un « petit garçon » dont le père a été vraisemblablement tué.

L’agresseur aurait d’abord eu une dispute avec une femme qu’il a attaquée avec un couteau, dans le magasin Woolworth de la zone piétonne de Würzburg, avant que des passants ne tentent de le maîtriser à la sortie. Les médias locaux n’excluent donc pas un règlement de compte d’ordre privé. Plusieurs d’entre eux se sont armés de chaises pliantes et de parapluies pour le maintenir à distance mais il aurait réussi à leur échapper. Il aurait été acculé dans une ruelle avant d’être maîtrisé par la police qui lui a tiré une balle dans une jambe.