Jeudi, le gouvernement bruxellois a dit adieu aux véhicules légers propulsés par le diesel et l’essence. A ceux qui, la larme à l’œil, voient leur voiture avec le regard d’un condamné à l’échafaud, rappelons que le diesel sera interdit (à Bruxelles) dans 9 ans ; et l’essence dans 14. Il reste du temps pour se retourner et pour observer les évolutions technologiques fulgurantes du secteur.