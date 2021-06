Sans-papiers: le PS demande une conférence interministérielle en urgence

Le 23 mai, environ 400 personnes ont entamé une grève de la faim à l’église du Béguinage et sur les sites de l’ULB et de la VUB à Bruxelles.

Le PS a demandé vendredi la convocation en urgence d’une conférence interministérielle sur le problème des sans-papiers. Le vice-Premier ministre, Pierre-Yves Dermagne, en a officiellement fait la demande, a-t-on indiqué à son cabinet. Les socialistes ont formulé plusieurs revendications dans un communiqué, dont celle d’une possibilité de créer une commission de régularisation indépendante.

Le 23 mai, environ 400 personnes ont entamé une grève de la faim à l’église du Béguinage et sur les sites de l’ULB et de la VUB à Bruxelles. Travailleurs sans papiers, ils ont été durement frappés la crise sanitaire en perdant leurs moyens de subsistance et en ne bénéficiant d’aucune protection.

Ces derniers jours, les cris d’alarme se sont multipliés à propos de leur état de santé après un mois de grève de la faim, notamment venant de l’organisation Médecins du monde. Des actions de soutien ont également été menées.