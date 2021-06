Mort de George Floyd: 22 ans et demi de prison pour le policier, les avis partagés après un verdict «historique»

Le policier blanc Derek Chauvin, qui a tué l’Afro-américain George Floyd, a écopé de 22 ans et demi de prison. Il risquait jusqu’à 40 ans de réclusion.

Historique, mais insuffisant : les avis étaient partagés vendredi sur la condamnation du policier blanc Derek Chauvin à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a salué une décision «historique», qui «fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables». À la Maison Blanche, le président démocrate Joe Biden a jugé le verdict «juste».

Derek Chauvin risquait jusqu’à 40 ans de réclusion pour avoir tué George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, en maintenant son genou sur son cou pendant près de dix minutes.