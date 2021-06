Tour de France: un duel Tadej Pogacar – Primoz Roglic, Ineos et son armada en embuscade

Le grand départ de la 108e édition du Tour de France (WorldTour) sera donné samedi avec la première étape entre Brest et Landerneau. Tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) figure logiquement parmi les grands favoris de cette édition 2021 au même titre que son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Un duel qui sera arbitré par l’équipe Ineos Grenadiers et son armada composée de Geraint Thomas, Richie Porte et Richard Carapaz.

Vainqueur de son premier grand tour sur les routes du Tour de France en septembre dernier, Tadej Pogacar va cette fois découvrir la Grande Boucle dans la peau du grand favori. Du haut de ses 22 ans, le Slovène a déjà signé de probants résultats cette saison en remportant le classement général du Tour des Émirats arabes unis et de Tirreno-Adriatico. ’Pogi’ avait conclu son printemps par un succès à Liège-Bastogne-Liège, remportant par la même occasion son premier Monument.