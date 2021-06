La Course by Le Tour: Demi Vollering remporte la 8e édition et succède à Elizabeth Deignan (vidéo)

Demi Vollering (SD Worx) a remporté la 8e édition de La Course by Le Tour, la course féminine du Tour de France, samedi entre Brest et Landerneau (108 km) en préambule de la première étape du Tour de France messieurs.

La Course devait normalement se dérouler dimanche avec une arrivée sur le Mûr-de-Bretagne. Mais en raison des élections départementales et des autorités locales, la course a finalement été reprogrammée à samedi.

Dans une course animée avec de nombreuses échappées, un groupe d’une dizaine de coureuses parvenait à se former en tête avant l’avant-dernier passage de La Fosse aux Loups, une ascension de trois kilomètres avec l’arrivée au sommet.

Avant la dernière ascension de la Fosse aux Loups, les équipes des favorites se sont mises en route pour faire fondre l’écart du groupe de tête, finalement repris au pied de la montée.