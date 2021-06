Grève de la faim des sans-papiers: Ecolo réclame une solution «humaine» et «digne»

Ecolo a réclamé samedi une solution « humaine » et « digne » pour les grévistes de la faim sans-papiers qui occupent depuis un mois l’Église du Béguinage et des locaux de la VUB et de l’ULB à Bruxelles.

« La situation des sans-papiers grévistes de la faim ne peut nous laisser insensibles », a indiqué le co-président des Verts francophones, Jean-Marc Nollet, sur Twitter.

« J’ai parfaitement conscience que l’accord du gouvernement (de l’équipe Vilvaldi) ne prévoit pas de régularisation collective. Mais je sais aussi que le secrétaire d’Etat (à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, NDLR) a la marge de manœuvre pour trouver des solutions humaines », a-t-il ajouté.