Thomas Meunier avant d’affronter le Portugal avec les Diables: «On n’a plus le droit à l’erreur» (vidéo)

J-1 avant le choc des huitièmes de finale de l’Euro, qui oppose les Diables rouges au Portugal, tenant du titre. Une rencontre au sommet, que Thomas Meunier attend, comme il l’a expliqué au micro de la RTBF. « L’humeur ne pourrait pas être meilleure que celle actuelle. L’excitation monte petit à petit. Les premiers matches ont été très sérieux et très professionnels. Je pense que maintenant on doit essayer d’allier cette expérience des trois premiers matches, avec le plaisir et le professionnalisme qu’on a toujours eus », a expliqué Meunier, conscient que les choses sérieuses commencent pour les Diables.

« Là, on entre dans le vif du sujet. Des matches ’mort subite’, avec de grands adversaires. Si on bat le Portugal ça peut être l’Italie, ça peut être la France, l’Allemagne, l’Angleterre par la suite. Maintenant, on n’a plus le droit à l’erreur, on est forcé de tout réussir. »