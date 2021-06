Roger Federer «gonflé à bloc» pour Wimbledon: «Je pense que tout est possible»

Roger Federer a annoncé la couleur, samedi à Wimbledon, deux jours avant le début du tournoi où il tentera de décrocher un 9e sacre, qui serait synonyme d’un 21e titre du Grand Chelem.

Dix jours après une défaite sur le gazon de Halle au 2e tour face à Felix Auger-Aliassime, où sa propre attitude mentale lui a fortement déplu, le Suisse qui fêtera ses 40 ans le 8 août se dit « prêt » pour son tournoi du Grand Chelem favori où il détient le record de 8 sacres.

À Halle, un tournoi qu’il a remporté dix fois et où il était tenant du titre, « les choses ont déraillé mentalement pour moi », a-t-il expliqué samedi. « Il y a des façons de perdre et je me suis fixé un certain standard… Le bon côté est que je sais que ça ne se reproduira pas ici. Je suis prêt, j’ai hâte, je suis gonflé à bloc et je sais que je peux faire bien mieux. »