Athlétisme: tous les favoris au rendez-vous aux championnats de Belgique

Traditionnellement réservée aux séries qualificatives, la première journée des championnats de Belgique d’athlétisme organisée ce samedi au stade Roi-Baudouin, n’a livré aucune surprise et certains affrontements prometteurs sont attendus ce dimanche.

Ce sera incontestablement le cas sur 400 m, côté masculin. Sans Kevin Borlée, qui a privilégié le 200 m, et son frère jumeau Jonathan, forfait, cette course où la concurrence est la plus féroce, a vu Alexander Doom réussir le meilleur chrono des engagés en 46.04, à 8 centièmes de son record personnel (45.96). « Je suis content de ma course, je sens que je suis en forme », a déclaré le Flandrien, qui utilisait pour la première fois des nouvelles spikes de son équipementier Nike, des Air Zoom Maxfly. « Je suis content de les avoir pour ces championnats ; je sens qu’elles amènent un meilleur rebond. En finale, j’espère me rapprocher des 45.70, le chrono récemment réussi par Dylan Borlée. »