Julian Alaphilippe, vainqueur de la 1ère étape du Tour de France: «J’ai roulé comme s’il n’y avait pas d’étape demain»

Le Français Julian Alaphilippe a remporté samedi à Landerneau la première étape du Tour de France 2021. Le champion du monde, qui a enfilépar la même occasion le maillot jaune, est resté fidèle à lui-même et a déclaré, dans l’interview flash d’après-course, avoir « couru comme s’il n’y avait pas d’étape demain ».

« J’ai roulé comme s’il n’y avait pas d’étape demain » a déclaré le coureur de 29 ans. Tout au long de la journée, le leader de l’équipe belge Deceuninck-Quick Step a pu compter sur ses coéquipiers pour contrôler la course à l’avant du peloton. « J’avais demandé à mes équipiers de travailler dur », les a-t-il remerciés. « On est rentré dans la dernière difficulté sans s’énerver, et on avait à cœur de durcir pour éliminer les sprinteurs susceptibles de passer les bosses ».