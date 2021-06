Joao Moutinho avant d’affronter les Diables: «Il va falloir les contrôler collectivement»

Aux côtés de Cristiano Ronaldo et Pepe, Joao Moutinho est le troisième taulier du Portugal. Samedi, le régulateur du milieu de terrain, 34 ans et 134 caps avec la Seleçao, a préfacé le duel contre la Belgique dimanche soir à Séville pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro.

« La Belgique a déjà démontré qu’elle était extrêmement forte en encaissant peu et marquant beaucoup. Mais nous allons tenter de jouer notre jeu. Il va falloir tout donner pour atténuer leurs points forts et exploiter leurs faiblesses. Notre but principal reste surtout la victoire », a débuté Moutinho, équipier de Leander Dendoncker à Wolverhampton.