Euro 2020: le Portugal se dresse sur la route des Diables rouges

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez se montre extrêmement méfiant par rapport à la reconversion portugaise et à la percussion de ses individualités emmenées par Cristiano Ronaldo. Mais il refuse de s’extraire de sa bulle de positivisme en considérant le scénario d’une élimination en huitièmes.

Le tracé sinueux du Guadalquivir au cœur de Séville était censé apporter un peu de fraîcheur dans la touffeur andalouse de ce début d’été. En découvrant l’Estadio de La Cartuja, (enceinte pompeusement affublée du qualificatif olympique car elle fut destinée à soutenir la candidature espagnole aux JO de 2004), joueurs et membres du staff y ont immédiatement fait référence. Le choc thermique fut en effet particulièrement rude pour la délégation belge, entre les 16º de la veille à Tubize et un thermomètre en affichant 32 à l’heure de l’entraînement. Escortés par une cinquantaine de supporters au départ du Centre National où est finalement resté Nacer Chadli (malade), les Diables ont pris leurs quartiers dans la plus haute tour de Séville où se niche le bien nommé Hôtel Eurostars, sur la presqu’île de la Cartuja. À moins de 5 km de l’enceinte où ils se produiront ce dimanche soir face au Portugal.