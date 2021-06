Safari Rally: coup dur pour Thierry Neuville, contraint à l’abandon alors qu’il menait la danse

Le pilote Hyundai a cassé sa suspension arrière droite sur une pierre dans la première spéciale du jour. Une voie royale s’ouvre pour Sébastien Ogier. Vers la victoire en Afrique et le titre.

Ne dites plus « Thierry Neuville l’Africain », dites plutôt « Thierry Neuville le poissard » ! Alors qu’il menait confortablement le Safari Rally du Kenya depuis vendredi midi, notre compatriote a été contraint à l’abandon, dimanche à l’aube, suite à un bris de suspension survenu après un choc avec une pierre ! Comme cet abandon survient le dernier jour, il perd tout et n’aura donc même pas l’opportunité de grappiller quelques points dans la power stage, au contraire de certains de ses rivaux qui avaient abandonné plus tôt, comme Sordo, Rovanpera ou Evans.