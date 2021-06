Une incertitude avant Belgique – Portugal: qui composera la ligne défensive des Diables rouges?

Si Thorgan Hazard et Thomas Meunier semblent partir avec une longueur d’avance pour occuper les flancs belges, ce dimanche soir en huitièmes de finale de l’Euro 2020 face au Portugal à Séville, la composition du trio défensif est plus incertaine.

Roberto Martinez a donné du temps de jeu à tous ses pions, s’ajustant aux qualités de l’opposition. L’identité du joueur qui prendra place entre Jan Vertonghen et Toby Alderweireld est au cœur des discussions. Pour son expérience et son calme, Thomas Vermaelen pourrait être préféré à Jason Denayer et Dedryck Boyata.

Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de surprise. Courtois sera le dernier rempart belge. Devant la défense, on retrouvera Witsel et Tielemans. De Bruyne, Eden Hazard et Lukaku seront chargés de faire la différence offensivement.