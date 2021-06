Victoire convaincante du Sporting de Charleroi contre Fola Esch (3-1)

Pour cette première sortie de la préparation, Edward Still a forcément largement fait tourner son effectif et a volontairement mélangé les joueurs alors qu’il a fait quasiment deux équipes différentes, une pour chaque mi-temps. Ainsi, jeunesse et expérience étaient mélangées dans les deux cas.

Et c’est bel et bien dans un 3-5-2 laissant énormément de place aux duels « un contre un » sur tout le terrain que les Zèbres étaient disposés. Les Carolos sont très bien rentrés dans cette rencontre, se créant plusieurs opportunités de but, sans parvenir à faire la différence. Si offensivement, il manquait à chaque fois un petit quelque chose dans le dernier geste, notamment dans le chef d’un Mamadou Fall pas en réussite dans ses tentatives, le secteur défensif tenait bien la route. Toutefois, avec autant de duels « homme contre homme », la moindre erreur pouvait se payer cash et Fola Esch est passé tout près d’en profiter (23e).