Coronavirus - L'optimisme est de retour chez les commerçants à l'approche des soldes d'été (UCM)

Une première enquête de l'UCM réalisée en avril dernier auprès de chefs d'entreprises montrait une forte baisse de la fréquentation des commerces et de leur chiffre d'affaires (plus de 10% pour les deux postes). Bon nombre d'entre eux craignaient même pour la survie de leur entreprise.

Quelques semaines plus tard, plus de la moitié des commerçants voient le spectre de la fermeture un peu moins menaçant, selon un nouveau sondage de l'UCM, spécifiquement lié aux soldes.

Ainsi, plus de 4 commerçants sur 10 (42.38 %) déclarent aujourd'hui ne plus envisager ce scénario catastrophe, alors qu'ils étaient plus de six sur 10 en avril dernier.

La crise provoquée par le nouveau coronavirus n'a toutefois pas profité au plus grand nombre. Ils ne sont qu'un sur dix à noter simultanément une augmentation du chiffre d'affaires et de la fréquentation de leur établissement.