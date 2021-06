La course effrénée d’un mécanicien après une énorme chute lors du Tour de France (vidéo)

La vidéo publiée par Jumbo-Visma montre un mécanicien, vélo à la main, qui doit courir devant plusieurs autres voitures suiveuses pour atteindre les coureurs tombés. Presque toute l’équipe a été impliquée dans la chute et certains coureurs avaient besoin d’un nouveau vélo. Le mécanicien a dû se faufiler dans la foule et entre les voitures pour atteindre les coureurs. Cette vidéo a été tournée lors de la première étape du Tour.

Chaque seconde compte, car avec Primoz Roglic, Jumbo-Visma compte dans ses rangs l’un des principaux favoris pour la victoire finale. L’équipe comptait également sur Wout van Aert et Roglic pour remporter l’étape. Heureusement pour les leaders de Jumbo-Visma, le peloton s’est montré solidaire et ils ont pu rejoindre la course peu de temps après. A la fin de l’étape, Roglic a même pu sprinter jusqu’à la troisième place