Plus aérien et plus sobre, le nouveau Windows présenté la semaine dernière tient plus de la mise à jour que de la révolution. Mais ce conservatisme n’empêche pas quelques fonctionnalités plus que bienvenues.

La première chose qui saute aux yeux est sans doute la barre des tâches et la position du menu démarrer. Traditionnellement positionnée en bas à droite, elle sera désormais centrée en bas, à la manière de ce que l’on retrouve sur les smartphones Android ou les ordinateurs sous Chrome OS.