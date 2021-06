MotoGP: Quartararo gagne aux Pays-Bas, Baltus 24e en Moto2

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire le Grand Prix des Pays-Bas, 9e manche de la saison de MotoGP, à Assen dimanche et porte à 34 points son avance en tête du championnat du monde avant la trêve estivale.

Celui qui s’est établi comme favori pour le titre pendant la première partie de saison a pris la tête de la course au 7e tour pour ne plus la lâcher et affiche désormais 4 victoires et 6 podiums à son palmarès en 2021.

Deux Espagnols, son équipier Maverick Vinales, en pole position devant Quartararo, et le champion en titre Joan Mir (Suzuki), remonté de la 10e place sur la grille, l’accompagnent sur le podium, devant l’autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Zarco, pour sa part, reste 2e du classement des pilotes avec 13 points d’avance sur l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 6e dimanche après avoir bataillé avec le vainqueur dans les premiers tours.