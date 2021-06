Royaume-Uni: une fin de mois à haut risque en Irlande du Nord

Le 5 juin dernier, des manifestants unionistes et loyalistes défilaient dans les rues de Portadown contre le Protocole nord-irlandais conclu entre Européens et Britanniques. - Reuters

En Irlande du Nord, les imbroglios politiques s’enchaînent. Après une seconde élection en un mois, le parti unioniste au pouvoir, le DUP, a choisi son nouveau chef – le précédent n’ayant tenu que 21 jours. Cette fois, Jeffrey Donaldson semble à la hauteur de la tâche. Il veut être l’homme qui réconciliera l’unionisme, la communauté pro-britannique qui s’agite. Représentant du parti auprès de l’Assemblée de Westminster à Londres, il est un de ses plus anciens élus.

Sa priorité : modifier le Protocole sur l’Irlande du Nord, cet accord, conclu entre Européens et Britanniques dans le cadre du Brexit, qui installe des contrôles entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. D’autant plus que le calendrier accroît la pression dans la province. Le 30 juin, une période de grâce doit expirer, rendant impossible l’envoi de saucisses et autres steaks non surgelés depuis la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord. Pour éviter le blocage, l’Europe a promis de rallonger le délai.