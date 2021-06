Qui est Sajid Javid, le nouveau ministre de la Santé britannique ?

Fils d’un immigrant pakistanais arrivé au Royaume-Uni dans les années 1960, Sajid Javid, 51 ans, a grandi à Bristol, dans le sud de l’Angleterre. Après des études de politique et d’économie, il débute une carrière dans le business et la finance avant de déménager à Londres pour rejoindre la Deutsche Bank et développer l’activité du groupe dans les pays émergents.

Le nouveau ministre de la Santé est élu député pour la première fois en 2010, au sein de la circonscription de Bromsgrove, au sud de Birmingham. Il occupe dès 2012 différentes positions au sein du gouvernement. Il devient notamment le ministre de la Culture, puis le ministre du Business et de l’Investissement de David Cameron, et le ministre du Logement, des Communautés et du Gouvernement local de Theresa May. Candidat malheureux à la tête des Tories en 2019, il avait été promu ministre des Finances par Boris Johnson jusqu’en février 2020, avant de tomber en désaccord avec Dominic Cummings, le conseiller en chef du Premier ministre.