À Avignon, le Festival ouvre ses portes dans une semaine

À une semaine de l’ouverture des Festivals In et Off, c’est l’effervescence à Avignon. Si les salles pourront être occupées à 100 %, tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant.

Sous le masque derrière lequel il nous accueille dans ses bureaux, Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon a le sourire. Quelques heures plus tôt, il a reçu le sésame qu’il attendait depuis des semaines. Au cours d’une conférence de presse réunissant les responsables des Festivals In (le festival officiel) et Off (les centaines de spectacles se déroulant au même moment dans la ville), le préfet du Vaucluse, Bertrand Gaume, a annoncé que, « considérant que la situation sanitaire est en nette amélioration dans le département (…), la jauge dans les théâtres et salles de spectacles sera de 100 %, dans le respect de distanciation sociale et des gestes barrières ».