Van der Poel s’offre l’étape et le maillot jaune: ce qu’il faut retenir de la 2e étape du Tour de France (vidéo)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s’est emparé du maillot jaune après avoir remporté la 2e étape du Tour de France, disputée dimanche sur 183,5 km entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne.

On prend les mêmes et on recommence, à peu de chose près. Le menu dominical déclinait une première partie d’étape le long de la côte dans les… Côtes-d’Armor avant un final en côte, à Mûr-de-Bretagne. L’Alpe d’Huez bretonne promettait un nouveau final explosif.

Échaudé par les chutes, le peloton, se voulait attentif, les attaques se succédant d’entrée pour laisser comme la veille un groupe de six hommes – Cabot, Clarke Koch, Perez, Schelling, Theuns – prendre le large. Devant le manque de collaboration, Perez et Schelling se disputant le maillot à pois, Theuns relançait, rejoint par Cabot dans un premier temps, avant de prolonger seul jusqu’à 18 bornes de l’arrivée.

Entreprenant comme à son habitude, Mathieu van der Poel accélérait dans la première ascension de Mûr-de-Bretagne pour cueillir les bonifications au sommet (devant Pogacar et Roglic), prouvant par là que le maillot jaune demeure un objectif.