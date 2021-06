A Bruxelles, on ne se bouscule pas pour réserver son vaccin

La taskforce vaccination estime que, sur la base des réservations enregistrées, seulement 60 % des Bruxellois(es) majeur(e)s auront reçu leur première dose fin juillet. Dans la capitale, on garde l’objectif de 70 % et on redouble d’efforts pour convaincre.

Il y a un petit « détail » qui interpelle, dans la présentation hebdomadaire des chiffres de vaccination, diffusée chaque samedi par la task-force interfédérale en charge du dossier. Sur le cinquième slide du Powerpoint transmis à la presse, des projections de couverture vaccinale sont détaillées.

On peut y lire que 90 % des Flamands de 18 ans et plus devraient avoir reçu au moins une dose de vaccin d’ici la fin juillet. La Wallonie s’attend à atteindre un taux de vaccination de 88 %, d’ici un mois. Par contre, Bruxelles n’atteindrait « que » 60 % pour entamer le mois d’août. Un chiffre surprenant, vu que la capitale affiche déjà 54 % de personnes majeures partiellement vaccinées. On ne grappillerait donc que 6 % sur un mois, ce qui correspond à un peu plus de 60.000 personnes à vacciner. C’est peu, quand on sait que Bruxelles a injecté plus de 50.000 premières doses… sur la semaine écoulée.