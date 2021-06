Mode: les premiers hommes renouent avec le public

Dior, des cactus, des fleurs et un rappeur. - AFP

En mai dernier, la Fédération de la haute couture et de la mode française annonçait la reprise des shows en présentiel. Il n’y a pas eu folle précipitation cette semaine à Paris pour la Fashion Week masculine (pareil pour Milan, la semaine dernière) : sur les 39 marques inscrites au calendrier officiel – dont Louis Vuitton, Dior Homme, Hermès, Paul Smith, Loewe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, JW Anderson, Vetements, et les Belges Dries Van Noten, Y/Project (par Glenn Martens) et le tout nouveau venu Jan-Jan Essche –, trois ou quatre griffes seulement ont organisé un défilé en public à Paris.