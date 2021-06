Rossel et DPG Media rachètent RTL: «La force de notre alliance, c’est que le centre de décision reste en Belgique»

Christian Van Thillo (DPG Media) et Bernard Marchant (Rossel) expliquent au « Soir » pourquoi ils ont racheté RTL Belgium et dévoilent leur stratégie. « La force, c’est le contenu ».

Entretien

Pour Christian Van Thillo (DPG Media) et Bernard Marchant (Rossel), patrons, flamand et francophone, des deux plus importants groupes médias en Belgique, le rachat de RTL Belgium n’est pas qu’une simple opération de diversification. Elle est au cœur d’une stratégie de convergence « intelligente entre médias complémentaires », au Nord, au Sud, entre éditeurs et « broadcasters ». « Grâce au digital, nos marques seront encore plus fortes dans 20 ans ». Entretien exclusif.

Pourquoi Rossel et DPG Media ont-ils décidé de racheter RTL Belgium ?