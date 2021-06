Le grand échiquier des médias belges

Décryptage

S’il fallait le peindre à la hache, le paysage médiatique belge ressemblerait à s’y méprendre à celui de ses voisins : des groupes de presse dont le papier s’effrite, mais plus vivants que jamais sur le numérique (payant), des chaînes de télé linéaires de plus en plus pâlottes face à des Gafan (avec un N, comme Netflix) qui raflent la mise publicitaire. Et, à la fin, un repli sur soi généralisé se traduisant par des mouvements de concentration, à la faveur, ou non, des autorités de la concurrence et des gendarmes de l’audiovisuel, garants de la diversité des médias. Le premier, d’ailleurs, à avoir plaidé en faveur de « champions nationaux » plutôt que des calibres moyens aux quatre coins de l’Europe n’est autre que Tomas Rabe, le patron du premier groupe audiovisuel européen, Bertelsmann.