Elections régionales en France: la carte interactive des résultats

Le second tour des régionales a confirmé dimanche une abstention quasi record autour de 66 %, et la prime donnée par les électeurs aux sortants LR et PS, mais marque aussi l’échec du RN à emporter une région, y compris Paca, sa meilleure chance à dix mois de la présidentielle.

Si les sondages prédisaient avant le premier tour du 20 juin une victoire au RN en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le parti de Marine Le Pen et son candidat Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) voient la victoire filer à son frère ennemi Renaud Muselier, président LR sortant. M. Muselier engrange 53 à 55 % des suffrages contre 44 à 46 % pour M. Mariani, selon les sondages à la sortie des bureaux de vote.

La prime aux présidents de région sortants profite à plein à la droite classique, qui semblait pourtant prise en étau entre le RN et LREM.

