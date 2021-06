Tour de France: Poulidor peut désormais reposer en paix

D’un niveau exceptionnel, le week-end d’ouverture en Bretagne a été chargé d’émotions, de lourdes chutes aussi. Les deux coureurs les plus populaires du peloton, Alaphilippe et van der Poel, ont étincelé dans la grisaille sous le regard vigilant des deux favoris, Pogacar et Roglic, jamais loin de l’action.