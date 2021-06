Thierry Neuville: «Plus besoin de calculer pour le titre»

Thierry Neuville l’avait dit avant de prendre le départ du Safari Rally : « La victoire ne reviendra pas au plus rapide ou au plus malin, mais bien au plus chanceux », avait prévenu le pilote Hyundai. Dimanche au Kenya, Sébastien Ogier a remporté la 53e victoire de son incomparable carrière, la quatrième cette année (en six rallyes), après être revenu de la 7e position qu’il occupait vendredi midi, et surtout bénéficié de l’abandon de notre compatriote dimanche matin (bris de suspension), alors que ce dernier menait les débats depuis ce même vendredi midi de façon plutôt convaincante…