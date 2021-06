Alexander Doom, le «Tornado» qui ne se discute plus

A 24 ans, Alexander Doom est en train de connaître une saison en or sur 400 m et n’arrête plus de progresser. Après avoir déjà décroché le titre national en salle, cet hiver, et gagné sa place sur 4x400m pour l’Euro indoor de Torun… où il s’était déchiré l’ischio, le Flandrien a remis ça en plein air. Avec un nouveau record personnel de 45.34, de 62 centièmes inférieur au précédent, l’élève de Philip Gilson a nettement dominé Jonathan Sacoor (46.06) et Dylan Borlée (46.08). Ce dernier lui a d’ailleurs rendu hommage : « Il fait une saison extraordinaire ; son chrono est l’un des meilleurs de l’année en Europe (NDLR : le 4e, ce dimanche). » Doom semble aujourd’hui incontournable pour une place de titulaire chez les Tornados à Tokyo. « C’est aussi mentalement que j’ai progressé », insiste-t-il. « Avant, j’étais inquiet quand je me retrouvais dans la même course que tous ces gars ; maintenant, je sais que je peux les battre. »