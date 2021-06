Naomi Van den Broeck, la surprise venue du froid

Celle-là, personne ne l’avait vue venir ! Alors que le titre sur 400m féminin semblait promis à Camille Laus, qui avait la vue bien dégagée, c’est Naomi Van den Broeck, l’ex-spécialiste du 100-200 m, qui a largement dominé les débats. Partie comme une fusée, elle a résisté à tous les retours pour s’imposer en 52.72, un gros record personnel pour elle, qui avait une référence de 53.64, devant Laus (53.41) et Hanne Maudens (53.43). Belgo-Norvégienne, Van den Broeck a grandi à Bergen et étudie aujourd’hui la médecine à Oslo. Mais elle a toujours couru pour la Belgique, elle qui est affiliée à Rochefort. Si elle a abandonné le sprint court, c’est en raison de blessures à répétition et pour tenter de se qualifier avec le 4x400m pour les JO. « Je peux commencer à rêver ! », dit-elle. La coach des Cheetahs, Carole Bam, ne devrait pas la décevoir. « Naomi a gagné sa place, on ne va pas faire comme si on n’avait rien vu ! »