Le Standard battu par Rochefort: une fausse note pour commencer...

Si on a coutume de dire qu’il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives et définitives d’un match amical, qui plus est lorsqu’il est organisé au cœur d’une période de préparation où les organismes sont mis à contribution, la défaite (1-3) concédée samedi à l’Académie par le Standard fait désordre. Parce que si l’adversaire, la JS Rochefortoise, pensionnaire de division 3 amateurs, avait repris l’entraînement il y a cinq semaines déjà, il n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis huit mois. « Normalement, tu ne dois jamais perdre un match comme celui-là », résumait Mbaye Leye au coup de sifflet final d’un match articulé autour de quatre quart-temps de trente minutes chacun, ce qui a permis au technicien sénégalais de passer ses troupes en vue et voir à l’œuvre 30 joueurs, qui ont bénéficié, selon les cas, de 20 à 60 minutes de temps de jeu.