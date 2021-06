Risque d'une crise des matériaux dans la construction (PRESS)

Tous les entrepreneurs sont touchés, selon une enquête réalisée par la confédération auprès de 417 de ses membres. Au point de l'inciter à penser que le secteur pourrait manquer la reprise économique.

Les augmentations de prix des matériaux de construction impactent toutes les entreprises, mais à des degrés divers, selon l'enquête de la Confédération Construction. Depuis la fin de l'année dernière, près de six entrepreneurs sur dix sont confrontés à des augmentations de 15 % et plus, quasiment trois sur dix rapportent des hausses de 25 % et plus, et une sur dix parle d'un boom des prix de 50 % et plus. Et leur pronostic n'est pas très encourageant : quatre entreprises sur dix s'attendent encore à des augmentations de prix de 15 % et plus durant les trois prochains mois.