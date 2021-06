Je suis une fille sans histoire

**

Alice Zeniter

Pour une fille sans histoire, l’autrice n’en possède pas moins une belle réserve d’histoires. Et le regard perçant de celle qui les démonte jusqu’au dernier boulon de leur mécanisme huilé. Et aussi l’art de décrire l’architecture narrative avec un vif sens de l’humour. Jamais ennuyeuse, Alice Zeniter rompt dans une allégresse communicative quelques lances contre les clichés. Non sans reconnaître qu’il lui arrive de les utiliser elle-même. (P.My)

L’Arche, 112 p., 12 €, ebook 8,99 €