Euro: les chiffres de la victoire létale des Diables Rouges contre le Portugal

La Belgique a décroché son ticket pour les quarts de finale de la compétition et jouera l’Italie.

Les chiffres de la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de l’Euro après sa victoire clinique contre le Portugal (1-0) dimanche soir sur la pelouse du stade La Cartuja de Séville :

1 : C’était la première rencontre dans une phase finale d’un grand tournoi entre Belges et Portugais. La Seleçao restait d’ailleurs sur cinq matches sans défaite et n’avait plus perdu contre les Diables Rouges depuis septembre 1989.

3 : La Belgique est le 3e pays qui parvient à s’imposer lors d’une rencontre de cet Euro 2020 avec un seul tir cadré. La France et la Finlande, respectivement contre l’Allemagne et le Danemark, avaient déjà signé pareille performance. À l’inverse, jamais le Portugal n’avait connu la défaite à l’Euro en tirant 24 fois au but.