Rachat de RTL Belgium - RTL Group confirme la vente de sa filiale belge

Le RTL Group était actionnaire majoritaire de RTL Belgium depuis 33 ans avant de détenir la totalité de la filiale belge depuis décembre 2020.

"DPG Media et le groupe Rossel sont des sociétés 'cross-media' solides qui parviendront à accélérer le développement numérique de RTL Belgium", a commenté Elmar Heggen, directeur opérationnel du RTL Group. Le groupe précise qu'il entend poursuivre sa coopération avec la filiale belge, notamment avec le fournisseur de services techniques BCE à Luxembourg et avec la plateforme technologique de streaming Bedrock.

RTL Belgium comprend trois chaînes de télévision RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, et les radios Bel RTL, Radio Contact, et la radio numérique Mint. La filiale dispose aussi du site de streaming RTL Play et du site d'informations RTLInfo.be.