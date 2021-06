Le message de Cristiano Ronaldo à Thibaut Courtois après Belgique-Portugal: «Tu as eu de la chance» (vidéo)

La Belgique a éliminé le Portugal en huitième de finale de l’Euro 2020 dimanche soir et va donc s’offrir un quart face à l’Italie. Les Portugais ont fait le forcing mais se sont heurtés à la défense belge et à un certain Thibaut Courtois.

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo et le portier belge se sont croisés sur le terrain pour une petite accolade. L’attaquant de la Seleçao en a profité pour lui glisser un petit mot : « T’as de la chance hein ? Le ballon ne voulait pas rentrer aujourd’hui. Bonne chance mec ».