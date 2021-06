Jan Fabre convoqué devant le tribunal pour violences et harcèlement sexuel

L’auditorat du travail anversois a décidé de renvoyer le metteur en scène Jan Fabre devant le tribunal correctionnel dans l’affaire concernant sa compagnie de danse Troubleyn. Il est soupçonné de violences, harcèlement et harcèlement sexuel envers 12 collaborateurs et attentat à la pudeur envers une personne.

L’affaire avait débuté à l’automne 2018 lorsque plusieurs journaux ont publié une lettre ouverte d’anciens danseurs et collaborateurs de la troupe dans le cadre de la vague mondiale de révélations #metoo. Les signataires y accusaient Jan Fabre de harcèlement, intimidation, abus de pouvoir, manipulation psychologique et comportements sexuellement transgressifs, ce qui aurait conduit plusieurs membres à quitter l’entreprise et à recourir à une aide psychologique. Les faits présumés s’étant déroulés dans un environnement professionnel, l’auditorat du travail avait alors ouvert une enquête.