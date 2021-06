Rachat de RTL: les représentants du personnel partagés

Les représentants syndicaux de RTL Belgium ont réagi de manière contrastée à l’annonce du rachat de l’entreprise par le duo Rossel/DPG Media. D’une part, ils sont plutôt positifs sur l’identité des deux acheteurs – « des acteurs sérieux et de premier plan dans le secteur des médias en Belgique » – et enthousiastes par rapport à « ce double rapprochement, nord-sud et crossmedia, qui peut être une réelle opportunité pour le personnel de RTL Belgium, ainsi que pour l’outil industriel ». « On va connaître un nouveau dynamisme, de nouvelles ambitions… Cela fait des années que l’on attendait ça », commente l’un d’eux.