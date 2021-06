Olivier Servais (UCLouvain): «Avec le covid, les rituels de passage sont mis en stand-by»

En dépit de l’assouplissement des mesures sanitaires, les rites de passages d’une étape de vie à une autre restent bouleversés. Particulièrement chez les ados et les jeunes adultes. Dans une société de plus en plus fluide, les ritualités permettent d’apprivoiser le flux de l’existence.

ENTRETIEN

Bal rhéto, 100 jours, baptême, remise des diplômes… Ces grands événements qui rythment la vie des ados et des jeunes adultes en devenir sont perturbés pour la seconde année consécutive. Soyons de bon compte, les derniers assouplissements sanitaires permettent plus de folie que l’an dernier. Depuis le 9 juin, les événements en extérieur peuvent réunir 400 personnes avec masque et distance. Comme dans les établissements horeca, la consommation de boissons et le repas sont autorisés à table. Il n’empêche. Un bal rhéto où chacun reste assis sur son siège, des fêtes de100 jours sans le traditionnel bizutage des plus jeunes, et une remise des diplômes en comité restreint, ce n’est pas la même chose.