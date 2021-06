Tour de France: on se dirige vers un sprint massif (direct)

L’Australien Caleb Ewan (Lotto Sodal), deux fois victorieux l’an passé, et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ- sont les noms le plus souvent cités mais les vétérans que sont le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep, 36 ans et 30 étapes) et l’Allemand André Greipel (Israel Start-Up Naton, 38 ans et 11 étapes) sont eux aussi présents dans le peloton de départ. Tout comme les champions de Belgique Wout van Aert (Jumbo-Visma), d’Italie Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) et de Slovaquie Peter Sagan (Bora).

Le parcours, qui part de Lorient, sillonne le département du Morbihan en passant par la baie de Quiberon et traverse de nombreuses localités. Si les routes sont en général étroites, il comporte deux côtes classées en quatrième catégorie, à Plumelec à la mi-course et à Pluméliau (Km 148).