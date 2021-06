Carte blanche: du droit de recours, du contrat de formation et… du devoir d’étudier

Déposer un recours, c’est comme déposer une plainte à l’encontre du jury (= le conseil de classe). On dépose une plainte quand on estime être victime d’une injustice, d’une erreur.

Bien sûr, les professeurs, le jury ne sont pas à l’abri d’une erreur matérielle (un calcul erroné, une note mal encodée, etc.) ou d’une injustice (modalités d’examen différentes des modalités annoncées, etc.). Pour protéger les étudiants de ces erreurs, le Règlement des Études prévoit un droit de recours.

Mais… Dans la toute grande majorité des cas que je rencontre, l’étudiant qui envisage d’introduire un recours contre une note d’échec ne le fait pas parce qu’il a constaté une erreur matérielle mais bien parce qu’il n’est pas d’accord avec la note, il ne la comprend pas, ne l’accepte pas, ne la trouve pas juste par rapport à la façon dont il juge lui-même sa propre prestation. Ce n’est pas la même chose. C’est ce que j’appellerai un recours « Calimero » : dans son recours, l’étudiant apporte des arguments tels que « le professeur était trop sévère », « le professeur ne m’a pas rappelé que j’avais un travail à rendre », « je n’ai pas été suffisamment encadré pour ce stage », « je n’ai pas eu assez de temps pour répondre aux questions de l’examen », « mon maître de stage était content de moi, pourquoi mon professeur me fait-il rater ? », « j’ai trouvé un emploi et à cause de vous je vais devoir le refuser »… L’instruction ne met jamais en évidence l’existence d’une erreur matérielle dans ces recours « Calimero », qui sont de loin les plus nombreux.

Comprendre le sens d’une évaluation

Beaucoup d’étudiants sont déçus de leurs points, déçus des décisions du jury de délibération, en colère. Je comprends ces sentiments. Recevoir une note d’échec n’est jamais facile. Rappelons à toutes fins utiles qu’une note d’échec ne vise pas une personne mais une production, une compétence, une performance.

Certains étudiants jugent que « les points obtenus ne reflètent pas la qualité de leur travail ». Sans vouloir offenser personne, ce n’est pas à l’étudiant de juger de la qualité de son travail.

Je voudrais rappeler que, en s’inscrivant dans une formation (Haute École, Université), les étudiants signent en quelque sorte un contrat. Ils s’engagent dans un processus d’apprentissage, dont ils savent qu’il va être évalué par des professeurs. Le devoir des professeurs est de proposer aux étudiants une formation (des cours, des travaux, des stages) et de les évaluer afin de pouvoir leur décerner un diplôme une fois qu’ils auront passé avec succès l’ensemble des épreuves prévues au programme du cursus. Au-delà du droit de recours, le devoir des étudiants est de se conformer au cursus dans lequel ils sont inscrits, et de s’engager activement dans leur apprentissage.

Lire aussi Universités: la justice ouvre une brèche pour de nombreux étudiants

Je suis étonnée de cette tendance chez les étudiants, de plus en plus lourde chaque année, à penser en premier lieu au recours.

Cette tendance relève selon moi d’un phénomène d’attribution causale externe, que l’on observe à l’école mais aussi un peu partout dans notre société actuelle. Cela signifie que, quand on rencontre une difficulté, on « accuse » quelqu’un d’autre. On dit que c’est de la faute de quelqu’un d’autre : un prof trop sévère, un examen trop difficile, un jury de délibération qui manque d’humanité…

Des professeurs peuvent être justes et humains dans leur évaluation… et pourtant prononcer des échecs !

Une responsabilité sociale

Des échecs, il y en a toujours. Cela fait partie de la mission sociale de l’institution scolaire. Notre mission de professeurs est de former pour la société de demain des professionnels compétents. Qui voudrait être soigné par un médecin dont les professeurs qui ont la responsabilité de le former estiment qu’il ne mérite pas d’obtenir son diplôme ? Pareil pour l’infirmier qui prendra soin de vos aînés en maison de repos, pour l’architecte qui construira les plans de votre maison, etc.

Le diplôme est la certification, donnée par la Haute École ou l’Université, que l’étudiant possède toutes les connaissances et les compétences attendues pour le métier auquel la Haute École ou l’Université les prépare. L’institution scolaire a donc une responsabilité vis-à-vis de la société.

Méditer sur l’échec en vue d’une réussite future

Cette tendance à penser d’abord au recours est également à mettre en lien avec une certaine déresponsabilisation, que l’on observe à tous les échelons de la société, et qui pousse les êtres humains à éviter d’assumer leurs actes et les conséquences de ceux-ci. Nous sommes envahis de messages mettant en évidence nos droits, quitte à nous faire oublier nos devoirs et à induire un sentiment d’impunité et la possibilité de penser qu’on peut toujours éviter la sanction.

Lire aussi Réduire les délais pour réussir: tous les étudiants ne disent pas non

Faire face à un échec, ce n’est jamais facile. Mais l’échec est aussi un indicateur de quelque chose qui doit être retravaillé, amélioré. Prendre conscience des raisons qui font qu’on est en échec, accepter qu’on s’est trompé, qu’on n’a pas assez travaillé, qu’on n’a pas vraiment bien compris toute la matière, qu’on a oublié de rendre un travail, qu’on n’a pas été très présent à un cours… reconnaître cela, c’est déjà faire un premier pas vers la remédiation, et donc vers la prochaine réussite. C’est tout le travail de la remise en question sans laquelle aucune formation n’est possible. Apprendre, se former, se construire professionnellement, cela passe par des essais, des réussites mais aussi des erreurs et des échecs. On oublie trop souvent l’aspect formatif et source de confiance en soi des petits obstacles, inévitables, à franchir.

Penser que « c’est de la faute de quelqu’un d’autre », cela n’aidera jamais un étudiant à avancer et à progresser.

Je comprends bien que, face à une note d’échec, l’étudiant essaye de « tout faire pour que cet échec soit levé »… Moi, je veux les encourager surtout à « tout faire pour ne plus être en échec à l’avenir ». Cela signifie se tourner vers soi-même et travailler pour améliorer les points qui ont été jugés comme insuffisants.