Karim Ibourki, président du CSA, accueille favorablement le rachat de RTL par DPG Media et Rossel. « On peut se réjouir que l’ancrage belge de RTL soit maintenu. C’est une bonne nouvelle. Avoir un centre de décision en Belgique, c’est toujours plus simple pour la prise en compte des intérêts économiques locaux, notamment de l’emploi. On espère que cela permettra au groupe de continuer à se déployer du côté francophone. »